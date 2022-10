Homem pede comida por delivery, paga com falso Pix e acaba preso

Um homem foi preso por aplicar o golpe do falso Pix no Rio de Janeiro na última sexta-feira (22). A vítima seria o dono de um estabelecimento comercial no bairro do Humaitá.

O golpista encomendava produtos via delivery e enviava comprovante falso de pagamento. Segundo informações da Polícia Civil, ele contratava um motoboy por um aplicativo de entrega para retirar os produtos.

Desta vez, equipe da 10ª DP (Botafogo) seguiu o motoboy até o endereço e deu voz de prisão quando o cliente saiu para receber o pedido.

Confissão

Em depoimento, ele confessou que tomou conhecimento sobre um aplicativo que emitia falsos comprovantes de Pix e passou a utilizá-lo.

O golpista foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por tentativa de estelionato.

