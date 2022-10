Golpe da ‘compra fantasma’ duplica valor gasto no cartão de crédito; entenda a fraude e se proteja

Depois do “golpe da mão fantasma”, que permite que os bandidos esvaziem contas bancárias em tempo real, surgiu no mercado uma fraude conhecida como “compra fantasma”. Nessa modalidade, os criminosos conseguem duplicar as transações de pagamento feitas no comércio, sem que os lojistas ou clientes percebam, e acabam com os saldos dos cartões de crédito das vítimas.

De acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky, essa fraude vem sendo aplicada por um grupo criminoso conhecido como Prilex, que é especializado em aplicar golpes financeiros.

Neste caso em específico, os criminosos entram em contato com os estabelecimentos comerciais, se passando por funcionários de bancos ou da empresa responsável pela maquininha de cartão, e dizem que precisam fazer uma suposta atualização dos sistemas.

Segundo a Kaspersky, eles solicitam que seja feito o download de um arquivo. Com isso, conseguem obter os dados das compras pagas por meio das máquinas de cartão e duplicam as transações, fazendo com que esse dinheiro seja enviado para a conta dos golpistas.

Dessa forma, a empresa de cibersegurança alerta que os estabelecimentos comerciais precisam ficar muito atentos para evitar o golpe. “Se forem poucos pagamentos, eles param o ataque por aí. Porém, se o volume for grande, a partir deste momento instalam o Prilex nesse computador, onde tem o software de pagamento”, explica Fabio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky na América Latina.

O especialista explicou, ainda, que os golpistas ajustam o Prilex para que ele não seja detectado pelos sistemas de antivírus. Depois de instalado, o software afeta os sistemas de pagamento e envia uma mensagem de erro na primeira tentativa. No entanto, nesse momento, eles já capturaram os dados do cartão, a senha e a chave de autenticação da operação.

Assim, o cliente acaba repetindo a operação e o comércio recebe o devido valor. Mas a mesma quantia já está na conta dos bandidos.

A fraude muitas vezes passa despercebida, já que nem todo mundo confere as compras cobradas na fatura do cartão de crédito.

Associação alerta sobre cuidados

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) informou que o Prilex já é conhecido e combatido em sistemas de pagamento instalados nas máquinas de cartão.

No entanto, a entidade orientou que os comerciantes fiquem atentos sobre contatos telefônicos solicitando atualização dos sistemas e se certifiquem antes de efetuar qualquer tipo de download.

Além disso, a associação orienta os consumidores a sempre conferirem a fatura do cartão de crédito e, caso identifiquem algum pagamento duplicado, entrem em contato com a administradora para esclarecer o que aconteceu.

