Dica para o fim de semana: Exposição em SP comemora os 50 anos da Fórmula 1 no Brasil

Mostra no Ibira comemora os 50 anos da Fórmula 1 no País (Paulo Guereta/Secom/Divulgação)

Os 50 anos de Grandes Prêmios de Fórmula 1 no Brasil estão sendo comemorados com uma exposição no Parque Ibirapuera, em São Paulo desde a última terça-feira (18).

Quem quiser conferir a mostra deve ir ao Pavilhão Lucas Nogueira Garcez, popularmente conhecido como Oca, até o dia 20 de novembro. Lá, encontrará 180 itens que fazem parte da história da F-1 no País.

Os fãs podem ver de perto carros icônicos, como a Williams de Nelson Piquet, a Jordan de Rubinho Barrichello, a Ferrari de Felipe Massa e a Renault de Giancarlo Fisichella. Além disso, também estarão expostos o macacão e o capacete utilizados por José Carlos Pace em sua única vitória, no GP de 1975, e o troféu recebido por ele.

A sapatilha e o macacão vestidos por Ayrton Senna no GP de 1993, além da saudosa lotus do início da carreira do tricampeão mundial, também estão na lista de atrações.

O evento conta com um “túnel do tempo” que exibirá fotos de todos os grandes prêmios brasileiros. A agenda inclui ainda entrevistas com personalidades do automobilismo, jovens pilotos e engenheiros.

Dias, horários e valores

As entradas para visitar a exposição entre quarta e sexta-feira são vendidas a R$ 50. Às terças-feiras, o acesso será gratuito. Aos sábados e domingos, o preço sobe para R$ 150, valor que compreende a participação no Garage-Fest com DJs e telão para assistir às corridas restantes do Mundial de Fórmula 1 2022: GP do México, GP dos EUA, GP São Paulo e GP de Abu Dabi. Parte da renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada ao Instituto Ayrton Senna.

A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10h às 21h. Cada grupo de visita é limitado a 200 pessoas e tem duração de 60 minutos.