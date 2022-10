Avenida Paulista tem evento de Halloween especial para animais de estimação neste fim de semana

Os animais de estimação e seus donos podem preparar suas fantasias para um evento especial de Halloween que será realizado no Shopping Pátio Paulista, localizado na Avenida Paulista, neste fim de semana. Essa será a segunda edição do Dog Day, que ocorre neste sábado (22) e domingo (23). Além de uma “cãominhada”, o evento ainda contará com uma feira de adoção.

Entre as atividades está um espaço de agiliity, que será montado na Praça Oswaldo Cruz. Localizado em frente ao shopping e com acesso gratuito, a área funcionará das 10h às 20h e terá apresentações com cães treinados. Além disso, o espaço estará equipado com brinquedos especialmente pensados para que os cachorros possam gastar toda a sua energia.

Para garantir a segurança dos animais e das pessoas do entorno, a área será cercada e seguirá as leis ou normas ou regras de convivência de cães: os tutores de cães das raças pitbull, mastim napolitano e rottweiller deverão manter sempre os animais com coleira, guia de condução curta e focinheira conforme lei estadual 11.531, de novembro de 2003 e lei federal 11.126, de 2005.

O acesso ao Dog Park será permitido mediante resgate de cupom no APP do Shopping Pátio Paulista.

Feira de adoção

Para aqueles que estão pensando em aumentar a família, o Shopping Pátio Paulista recebe, em parceria com a Ampara Animal, um evento de adoção, das 12h às 18h, em ambos os dias. Nesta edição, será possível adotar cães e gatos de diferentes portes e idades que variam de poucos meses a três anos.

Os interessados no processo de adoção devem ser maiores de 18 anos e apresentar documentos originais, sendo RG, CPF e comprovante de residência, além do pagamento de uma taxa de adoção no valor de R$150. Esse valor ajuda a cobrir os custos com medicamentos, alimentação, castração e outros cuidados com os animais.

Os futuros tutores passarão, após o preenchimento da ficha cadastral, por uma entrevista no local, para verificar as condições e os cuidados que os animais receberão da sua nova família.

‘Cãominhada’

Já para os tutores amantes dos esportes, o shopping realiza no domingo (23), a partir das 8h, a segunda edição de um evento esportivo voltado para os animais: a “Cãominhada”. Nela, os participantes deverão abusar da criatividade para mostrar suas fantasias de Halloween.

A caminhada seguirá o trajeto ao longo da Avenida Paulista. Poderão participar animais de diferentes raças e portes, sendo que cada tutor poderá levar mais de um cão.

Serviço:

Dog Day

Quando: 22 e 23 de outubro

Local: Shopping Pátio Paulista

Atividades oferecidas:

Dog Park

Quando: 22 e 23 de outubro

Local: Praça Oswaldo Cruz

Horário de funcionamento: das 10h às 20h

Quanto: Grátis

Feira de adoção

Quando: 22 e 23 de outubro

Local: Piso Paraíso

Horário de funcionamento: das 12h às 18h

‘Cãominhada’