Advogada é presa ao entrar em penitenciária com drogas costuradas na roupa

Uma advogada foi presa em flagrante na manhã da última sexta-feira (21) ao entrar em uma unidade da Penitenciária da Papuda, em Brasília, com 200 selos de LSD costurados em uma peça de roupa que seria entregue a seu cliente.

A profissional foi desmascarada durante revista para a entrada na cadeia e encaminhada para a 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião.

A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal) acompanhou a prisão e disse que irá tratar o assunto por meio do seu tribunal de ética e disciplina.

Não é a primeira...

De acordo com a Seape, essa é a terceira prisão no ano de advogados tentando repassar entorpecentes para detentos do sistema prisional do DF.

