Professor de educação física é preso suspeito de estuprar alunas em GO

Um professor de educação física foi preso suspeito de estuprar alunas com idades entre 9 e 11 anos de idade na escola onde dava aula em Caldazinha, no Estado de Goiás.

A detenção ocorreu na última terça-feira (18). Em maio, o professor havia sido denunciado pelo Conselho Tutelar após o relato de três estudantes.

As primeiras notificações sobre os crimes ocorreram após uma palestra de educação sexual realizada na escola.

Vítimas prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Senador Canedo, e o caso segue sendo investigado.

Os abusos

Alunas da Escola Municipal Professor Sebastião Rodrigues de Oliveira disseram que o professor tocava várias partes de seus corpos, como seios, nádegas, pernas e coxas, e as obrigava a sentar no colo dele com intenção sexual.

A polícia já descobriu que as supostos as violências praticadas não são de hoje. Outra aluna, já adolescente, teria sido abusada pelo professor em 2014 e 2015, quando tinha entre 8 e 9 anos de idade. Ela disse às autoridades que também presenciou abusos contra outras colegas de turma na época.

O processo corre em segredo de Justiça.

