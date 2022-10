Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 100 milhões para o sorteio de sábado

Ninguém acertou a faixa principal do concurso 2531 da Mega-Sena, que foi realizado na noite de quinta-feira (20) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez e subiu para R$ 100 milhões no próximo sorteio, que ocorre neste sábado (22).

Os números sorteados na quinta-feira foram:

01, 05, 18, 49, 55, 56

No total, 107 apostadores acertaram a quina e levaram para casa, cada um, R$ 48.811,72. Outros 7.714 sortudos marcaram quatro pontos e ganharam R$ 1.040,03.

Sorteio de sábado

Quem quiser arriscar um palpite no próximo concurso deve fazê-lo até as 19h de sábado em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta comum, com seis números, custa R$ 4,50, mas o preço pode subir consideravelmente à medida que o apostador escolhe mais dezenas.

