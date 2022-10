Hoje tem Lotofácil de R$ 3,5 milhões; veja os números sorteados

Com seu prêmio principal acumulado, a Lotofácil sorteia nesta sexta-feira (21) um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 3,5 milhões , que será pago ao apostador que acertar as quinze dezenas da sorte.

Confira as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil desta sexta-feira, 21 de outubro:

01, 02, 05, 06, 08

10, 11, 12, 13, 15

16, 17, 18, 19, 20

SORTEIO DE ONTEM

Ontem, nenhum apostador acertou as 15 dezenas do concurso 2643 da Lotofácil e, com isso, o prêmio acumulou.

No total, 235 apostadores acertaram 14 números e levaram para casa, cada um, R$ 1.877,05. Outros 7.671 sortudos marcaram 13 acertos e ganharam R$ 25.

Prêmio da Super Sete está acumulado em R$ 2,9 milhões

Super Sete (Metro World News)

Quem levar o prêmio da Super Sete desta sexta-feira vai embolsar a quantia de R$ 2,9 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

6, 4, 1, 7, 6, 4, 2

Lotomania paga R$ 459 mil

01, 06, 07, 11, 17

18, 30, 37, 39, 54

60, 65, 72, 74, 80

87, 91, 92, 97, 98