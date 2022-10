Dez toneladas de fios irregulares foram retirados de postes na Grande São Paulo neste ano

A Enel Distribuição São Paulo retirou, de janeiro a setembro deste ano, 10 toneladas de fios irregulares em postes nos 24 municípios de sua área de concessão na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a companhia, eles são, na maioria, de companhias de telecomunicações.

Conforme a Enel, com o apoio das prefeituras locais, mais de 554 mil postes foram inspecionados e foram encontradas cerca de mais de 340 mil irregularidades, que geraram mais de 500 notificações para 360 empresas que fazem uso indevido dos equipamentos.

A empresa destaca que os postes são compartilhados para o fornecimento de energia e telecomunicações, no entanto, a companhia responsável pelos equipamentos faz a gestão e fornece um contrato de aluguel.

Resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinam que as empresas sigam um plano de ocupação e normas técnicas da distribuidora local.

“No total, cerca de 300 empresas Telecom possuem contrato regular e vigente com a Enel e o valor arrecadado é utilizado na modicidade tarifária, suavizando reajustes tarifários para os consumidores, e na operação de retirada de fios irregulares. O uso dos postes da Enel por empresas clandestinas sobrecarrega e prejudica a qualidade do fornecimento de energia e comprometem a segurança dos clientes. Além da poluição visual, o emaranhado de fios pode causar curtos-circuitos e acidentes”, afirma Marcio Jardim, responsável pela área de Planejamento da Enel São Paulo.

“Para combater essa prática, a Enel realiza inspeções e identifica empresas que não estejam cumprindo as normas. Todas as companhias de telecomunicações são informadas sobre as normas técnicas para uso e compartilhamento dos postes e previamente notificadas sobre nossas iniciativas de regularização”, completa.

Em 2021, a Enel removeu só na capital paulista 22 toneladas de fios irregulares usados nos postes da empresa.

A distribuidora tem autorização da Aneel para notificar e remover cabos em situação de risco e redes clandestinas. A fiação retirada dos postes fica armazenada por 90 dias, à disposição das operadoras proprietárias notificadas.

Retirada de postes e enterramento

A Enel Distribuição São Paulo tem uma parceria com o Ministério Público e Prefeitura de São Paulo que prevê o enterramento de 65,2 km de rede, sendo 52 km no Centro, 9 km na região do Mercado Municipal e 4,2 km na Vila Olímpia.

A Enel diz que já concluiu o enterramento da energia elétrica em todas essas regiões, atendendo integralmente ao compromisso firmado.

Porém, na maioria dos locais, ainda há postes porque é necessário que as empresas de telecomunicações façam o enterramento de suas redes, assim como o sistema de iluminação pública e fiações de semáforo.