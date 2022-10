Corregedoria investiga uso de viatura policial para levar carne e cerveja para festa

A Corregedoria da Polícia Civil investiga o uso de uma viatura para transportar carne e cerveja de Cabo Frio para uma pousada em Búzios, no Rio de Janeiro, no Carnaval desse ano.

O caso ganhou repercussão após uma foto com mulheres trajando biquinis ao lado do veículo oficial ser publicada nas redes sociais. A viatura aparentava estar estacionada em uma garagem com outros carros, com as carnes e bebidas dentro. A imagem foi deletada pouco tempo depois da publicação.

Agentes descobriram que a foto foi tirada em Búzios e que o motorista é o chefe de investigação da Delegacia de Cabo Frio, Guilherme Almeida Ferreri. Segundo denúncia anônima, ele teria levado os mantimentos para um churrasco na cidade.

O que diz o investigado

Em depoimento à polícia, Ferreri disse que estava no local fazendo buscas por um traficante e que foi orientado a deixar a viatura em uma pousada para evitar ser reconhecido.

Ele citou ainda que estava acompanhado de Alexandre Peçanha da Mata, chefe de fiscalização do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e disse que não poderia imaginar que pessoas iriam “tirar fotos em trajes inadequados em viaturas”.

