Assaltante armado mantém casal refém em carro de luxo na Zona Norte de SP por quase 3 horas

Um assaltante armado manteve um casal refém por cerca de três horas na manhã desta sexta-feira (21) em um carro de luxo na Estrada do Sabão, na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo.

As vítimas ficaram em poder de Bruno Benício Silva Carvalho, de 29 anos, das 7h20 às 10h. Após negociação, ele deixou a mulher sair do veículo, uma Land Rover. Dez minutos depois, o homem foi libertado. Em seguida, o criminoso, que estava ferido na cabeça, também deixou o automóvel, se rendeu e foi preso em flagrante.

A ação contou com agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), tropa de elite da PM (Polícia Militar) paulista. Chamou a atenção a utilização de um robô, que levou água e cigarros para o criminoso durante as tratativas.

A advogada de Bruno também foi até o local ajudar na rendição do rapaz, que se entregou só após assistir a um vídeo da mãe.

As vítimas não ficaram feriadas, mas foram levadas em estado de choque para o Hospital da Brasilândia.

O assaltante já tinha passagens pela polícia por roubo. Até o mês passado, ele estava preso cumprindo parte da pena, mas recebeu o benefício da saída temporária e não voltou à prisão. Agora, ele será indiciado por roubo e sequestro.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) está apurando o caso.

O sequestro

Três criminosos abordaram o casal por volta das 6h40 na Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria. Testemunhas que presenciaram a cena comunicaram a PM, que passou a perseguir o carro de luxo. Os assaltantes, por sua vez, estariam exigindo que as vítimas fizessem transferências bancárias pelos celulares.

Durante a perseguição, duas viaturas policiais se aproximaram da Land Rover, que bateu em um ônibus e em outro automóvel.

Em seguida, dois PMs deixaram as viaturas e trocaram tiros com os criminosos. Dois dos bandidos fugiram. Enquanto isso, o terceiro continuou dentro do carro, mantendo o casal sob a mira de uma arma.

