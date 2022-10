Viúva e pai de santo são presos por morte de motorista de app; corpo foi encontrado com mão amputada

A polícia do Rio de Janeiro prendeu na última quarta-feira (19) uma viúva e um pai de santo por homicídio qualificado e ocultação de cadáver do companheiro dela, o motorista de aplicativo Alberto de Oliveira Gomes. Segundo as investigações, eles pretendiam receber dois seguros de vida, que juntos somam R$ 600 mil.

O corpo da vítima foi localizado com uma das mãos amputadas em uma área de mata fechada, no Alto da Boa Vista. Segundo publicou o “Extra”, antes de o corpo aparecer, uma das filhas de Alberto contou que encontrou com os suspeitos - Andreia Ramos Cortes e Marcos Filipe Santana de Oliveira - juntos na casa do pai.

“Meu pai desapareceu numa segunda, aí na quinta-feira eu estive na casa dele. Chegando lá, estavam ela [Andreia] e o bonito [Marcos Filipe] deitados na cama do meu pai. Conversamos, até que chega uma moto de entregador de comida. Eu fiquei três dias sem comer, aí ela pedindo lanche?”, disse Bruna Pereira Gomes, umas das filhas de Alberto, à reportagem.

Bruna contou ainda que Andreia não queria dar dinheiro para enterrar o pai para não acionar o seguro e, assim, ninguém descobrir que ela era única beneficiária.

Depoimentos e versões

Na representação pela prisão temporária, foi narrado que o inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Alberto, cujo cadáver foi encontrado em adiantado estado de decomposição no último dia 4.

Na ocasião, ainda de acordo com o “Extra”, Andreia prestou depoimento no qual disse que no dia 26 de setembro os dois foram até um shopping para comprar o enxoval do filho que pretendiam adotar. Em seguida, o motorista foi trabalhar, e ela não conseguiu mais contatá-lo.

No dia seguinte, Andreia teria ido à 53ª DP (Mesquita), onde registrou o desaparecimento do companheiro. No dia 30, ela afirmou ter recebido pelo WhatsApp fotos de PMs (policiais militres) recuperando o veículo de Alberto. Quatro dias depois, ela afirmou que foi até o mesmo local com um homem, achado o corpo e acionado o Corpo de Bombeiros.

Bombeiros, por sua vez. relataram que, após serem abordados por Andreia, foram até o local onde havia sido localizado o corpo de Alberto. Chegando lá, se depararam com um homem negro que afirmou que o encontro do cadáver se deu com a ajuda de uma “pomba gira”.

Dois irmãos, que trabalham como caseiros na Estrada da Vista Chinesa, também foram identificados pelos agentes e seus depoimentos ajudaram a polícia a amarrar toda a história. Um deles disse que, no dia 4 de outubro, dois homens desceram a mata com cordas, enquanto uma mulher gritava: “Encontraram?”. Segundo ele, não houve demonstração de tristeza com localização do corpo. Ambas as testemunhas reconheceram Andreia em fotos na delegacia.

Quanto ao pai de santo, ao ser indagado sobre o crime, ele afirmou que, no dia do suposto desaparecimento de Alberto, estava em seu barracão espírita com Andreia. Ele contou ter realizado sua rotina de consultas com a ajuda da mulher, sua filha de santo, até as 22h30. Segundo o inquérito, porém, ela estava no Alto da Boa Vista naquele horário.

LEIA TAMBÉM: