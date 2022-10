VÍDEO: Veterinária bolsonarista é investigada após marcar rosto de bezerro com número do presidente

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a veterinária Fernanda Paula Kajozi marcando o rosto de um bezerro com o número 22, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição. Nas imagens é possível ouvir uma música que diz “vota, vota e confirma. 22 é Bolsonaro” (veja abaixo). No entanto, a profissional negou que tenha sido um ato político e alega relação com o ano de 2022. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins apura o caso.

Médica veterinária bolsonarista marca "22" com ferro quente em rosto de bezerro. pic.twitter.com/G1OOTiimkz — BrazilofCards (@BrazilOfCards) October 20, 2022

O vídeo mostra quando a veterinária marca o rosto do bezerro com ferro quente, enquanto um homem o segurava. Ela pisou no rosto do animal antes de efetuar a marcação. No áudio, é possível ouvir a canção em apoio a Bolsonaro.

As imagens logo repercutiram na web e defensores dos animais passaram a questionar se o bezerro não estava sendo vítima de maus-tratos. O Ministério da Agricultura informou que existe liberação para marcação no rosto para vacinação e controle de rebanho. No entanto, em nenhuma delas mostra como padrão a forma que foi executada.

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins destacou que, após ter ciência das imagens, instaurou uma investigação sobre o caso. A profissional poderá ser punida caso sejam comprovadas irregularidades.

Veterinária nega ato político

Nas redes sociais, a veterinária confirma que é apoiadora de Jair Bolsonaro, mas negou que a marcação do número 22 no rosto do bezerro tenha alguma ligação com política. Em um novo vídeo, ela disse que estava fazendo o controle do rebanho e assegurou que o número tem relação com o ano em que estamos.

“Eu não marquei 22 na cara do bezerro por conta do Bolsonaro, não. É porque você marca na cara do bezerro o ano, na paleta você marca o mês e atrás, na anca do bezerro, você marca a marca da propriedade, no caso a do meu pai é F1. Eu apenas filmei fazendo um procedimento que desde o mês um está fazendo e até o mês 12 vai estar fazendo. Ano que vem vai ser 23 e assim sucessivamente”, disse ela.

“Então não tem nada a ver com Bolsonaro. Mas eu sou Bolsonaro”, ressaltou a veterinária.

