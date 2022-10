Pai é preso acusado de estuprar filha adolescente e forçá-la a tomar pílula do dia seguinte

Durante dois anos, este foi o período em que um homem, preso na última terça-feira (18), em Edeia, cidade localizada no estado de Goiás, teria violentado sexualmente a própria filha, adolescente, hoje com 14.

Segundo informações levantadas, além de estuprar reiteradamente a menor, o sujeito ainda a forçava tomar pílula do dia seguinte (PDS) — método contraceptivo de emergência — para assim evitar uma possível gravidez decorrente dos ataques sofridos pela menor.

O caso da adolescente de Goiás veio à tona depois de uma denúncia feita ao Conselho Tutelar goiânio. À polícia, ela confirmou as agressões sofridas e por isso foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, local em que foi submetida a um exame de corpo de delito.

Confira mais algumas notícias de nosso site:

Pai negou as acusações

Em depoimento à polícia, o progenitor negou as acusações, no entanto, mesmo com as alegações, a Justiça decretou a sua prisão preventiva para assim garantir a segurança da adolescente e evitar novos abusos.

Agora, o pai da menor foi encaminhado à Unidade Prisional de Edeia, local em que permanecerá enquanto enfrenta o devido processo legal.

Importante: o texto refere-se ao sujeito como “acusado” uma vez que há um processo legal ainda em andamento e não há por enquanto nenhuma decisão judicial com condenação.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos: