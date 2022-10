Menina indígena de 5 anos é estuprada no litoral de SP

Uma menina indígena de 5 anos foi estuprada em São Vicente, no litoral de São Paulo, na última quarta-feira (19).

O crime ocorreu na Aldeia de Paranapuã. A vítima foi encontrada em uma região de mata com sangramento na região genital e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo a Polícia Civil, a PM (Polícia Militar) foi acionada por funcionários do Hospital São José para atender uma ocorrência de estupro de menor. Lesões provenientes de estupro teriam sido informalmente confirmadas pelo médico que atendeu a paciente.

A mãe da criança contou aos policiais que estava em uma reunião na aldeia onde mora e que, na sequência, foi encontrar a filha na casa de um de seus vizinhos. Quando chegou ao local, a menina estava do lado de fora da casa, com sangramento no órgão genital.

Autor desconhecido

A mãe e o vizinho não souberam informar a autoria do crime. O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia de São Vicente e o Conselho Tutelar da cidade foi acionado.

A vítima permanece internada do Hospital do Vicentino. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

