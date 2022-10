Mega-Sena: Confira as seis dezenas do sorteio do prêmio de R$ 86,4 milhões desta quinta-feira

Esta quinta-feira (20) tem sorteio da Mega-Sena milionária. O prêmio acumulado para quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas mágicas do sorteio 2531 é de R$ 86,4 milhões , de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Acompanhe o sorteio e veja se ficou milionário com a Mega-Sena:

01, 05, 18, 49, 55, 56

ÚLTIMO SORTEIO

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado na terça-feira e ninguém levou o prêmio principal, mas 80 apostas acertaram a quina e ganharam, cada um, R$ 47.236,83. Outras 6.922 apostas ganhadoras marcaram a quadra e levaram R$ 779,90.

Hoje tem também Dupla Sena

Os apostadores que acertarem os seis números do primeiro sorteio da Dupla Sena vão levar para casa prêmio estimado em R$ 500 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números da Dupla Sena desta quinta-feira:

1º Sorteio

01, 22, 25, 28, 37, 50

2º Sorteio

05, 11, 17, 26, 37, 42

Veja ainda os números do Dia de Sorte

05, 15, 16, 26, 29, 30, 31

Mês da sorte: 03 (Março)

Timemania sorteia hoje R$ 4 milhões

10, 12, 22, 40, 60, 61, 73

Time do coração: 12 (Bahia)