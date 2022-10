Humorista denuncia vizinha à polícia por ataque racista: “Quero voltar, mas ela tem que sair de lá”

O humorista e músico Eddy Junior, que foi vítima de um ataque racista por parte de uma vizinha na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, fez uma queixa contra ela na Polícia Civil. Ele esteve na Delegacia de Crimes Raciais de São Paulo (Decradi) na noite de quarta-feira (19) e, por cerca de duas horas, deu detalhes das ofensas cometidas pela aposentada Elisabeth Morrone, que se negou a subir no mesmo elevador que ele e o xingou várias vezes (veja abaixo).

O humorista não quis falar com a imprensa ao deixar a delegacia. Ao entrar, segundo reportagem do site G1, ele falou que quer voltar para o próprio apartamento no Condomínio United Home & Work de onde ele saiu após denunciar o caso.

“Única coisa que tenho a dizer é que quero muito voltar pra casa. Não gostei dessa situação. Preciso voltar pra casa e, para voltar pra casa, essa mulher tem que sair de lá”, declarou o rapaz.

O último ataque ocorreu na madrugada de terça-feira (18). Na ocasião, Eddy gravou o momento em que a aposentada se recusou a entrar com ele no elevador e o chamou de “macaco”, “imundo”, “bandido”, “feio”, “neguinho perigoso”, entre outros xingamentos.

Ele postou o vídeo nas redes sociais e, com a repercussão do caso, ele foi orientado pela defesa a deixar o condomínio. Advogada do rapaz, Carolina Novaes disse ao G1 que vai entrar com processo cível e criminal contra a agressora e pedir indenização.

Já a aposentada foi procurada, mas não quis se pronunciar.

Músico e humorista Eddy Junior, de 28 anos, foi alvo de ataque racista por parte de vizinha no condomínio onde mora, na Barra Funda, em SP (Reprodução/Instagram)

Ameaças na porta de casa

Câmeras do prédio de Eddy Junior registraram pelo menos duas vezes em que a vizinha aposentada e um filho estiveram na porta do apartamento do humorista com uma faca e uma garrafa. As imagens são dos dias 1º e 7 de setembro, sempre de madrugada, por volta das 3h.

Da primeira vez, o rapaz aparece com uma faca. Ele brincar com o objeto, o apontar para a porta e o bate na parede. Depois de um minuto, vai embora.

Uma semana depois, mãe e filho aparecem no quinto andar, aparentemente alterados. Chegam a ir embora e a voltar. O registro mostra o homem com uma faca na bermuda.

Em um processo já extinto, a vizinha alegou que se mudou para o imóvel em junho de 2019 com o filho, que teria eficiência intelectual leve. Desde o fim de 2021, alegou ter sofrido “momentos perturbadores” de madrugada com supostos barulhos vindo do apartamento do humorista.

O que diz o condomínio?

O Condomínio United Home & Work emitiu um comunicado para todas as 378 unidades residenciais, expressando repúdio à conduta da moradora e avisando que seus advogados avaliariam as medidas a serem tomadas.

Segundo o advogado do condomínio, Diego Basse, a moradora que agrediu Júnior foi multada por comportamento antissocial reiterado, que gera incompatibilidade de convivência no local.

“Os advogados analisaram a questão e, dada a severidade do fato, foi determinada uma multa. A notificação foi enviada hoje para a proprietária, e a multa será de dez vezes o valor do condomínio, o que soma cerca de R$ 5 mil. A multa é prevista no Artigo 1.337, parágrafo único do Código Civil. Essa multa tem caráter pecuniário e pedagógico”, disse Basse.

De acordo com Basse, será convocada assembleia geral extraordinária com todos os moradores para abordar o tema e ratificar a multa aplicada. Na ocasião, será decidido também se o condomínio entrará com ação judicial contra a condômina, determinando que ela não tenha mais comportamentos e atos que perturbem o sossego, a salubridade, a segurança e os bons costumes do conjunto residencial.

