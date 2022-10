Helicóptero que caiu em São Paulo fazia voo teste após manutenção; causas são investigadas

O helicóptero que caiu na Zona Sul de São Paulo na manhã da última quarta-feira (19) estava realizando um voo teste após ter passado por uma manutenção em uma empresa localizada no aeroporto de Congonhas. As informações são da PM (Polícia Militar), foram divulgadas pela TV Globo e reproduzidas pelo “G1″.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente. Uma delas foi o piloto Lucas Pereira de Almeida, de 51 anos, que sofreu um traumatismo craniano. Já o mecânico de aeronaves Jorge Douglas Viana Azevedo, de 38, fraturou as duas pernas.

A queda ocorreu na Avenida Túlio Teodoro, número 6, bairro do Campo Belo. Os focos de incêndio foram extintos por populares, apesar do envio de nove viaturas para o local.

Investigações

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) está investigando as causas do acidente, que aconteceu sete minutos após a aeronave decolar do Aeroporto de Congonhas.

Fabricado em 2013, o helicóptero tem capacidade para transportar até seis pessoas. Trata-se de um monomotor turbina que está registrada no nome de uma empresa de lubrificante automotivo e, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), está em situação regular.

