Faxineira atacada enquanto lavava calçada em Minas Gerais vai receber R$ 45 mil de agressor

A faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, que foi agredida enquanto lavava uma calçada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai receber R$ 45 mil do empresário Rafael Birro. Um vídeo mostrou o momento em que ele se aproximou, pegou a mangueira que ela usava com violência e a molhou (veja abaixo). A mulher caiu no chão e machucou um dos joelhos.

Video 1: Homem covarde agride a faxineira de um condomínio por desperdiçar água em BH.

O caso aconteceu no último dia 16 de setembro, enquanto Lenirge limpava a calçada do prédio em que trabalha. “Ele tomou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando, e eu sem poder gritar. O porteiro perguntou por que eu não gritei, mas não tinha como”, disse a mulher em entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo.

No dia em que foi atacada, a faxineira procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. No dia 17 de setembro, passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), que atestou que ela ficou ferida.

Assim, no dia 19 de setembro, ela entrou com uma representação criminal contra o agressor. Os envolvidos participaram de uma audiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais(TJ-MG), na quarta-feira (19), quando entraram em um acordo que prevê o pagamento de R$ 45 mil à vítima e a extinção do processo.

Segundo o TJ-MG o pagamento será feito em 10 parcelas de R$ 4,5 mil. A primeira deve ser depositada nesta quinta-feira (20) e as demais nos meses seguintes.

