Curso de empreendedorismo para pessoas acima de 50 anos tem inscrições abertas em SP

O programa Fábrica de Negócios, da Prefeitura de São Paulo, está com inscrições abertas para empreendedores com mais de 50 anos. O curso gratuito é voltado para quem tem uma ideia de negócio, mas não sabe por onde começar, ou para quem já possui um, mas quer aprender os conceitos de empreendedorismo e estruturar a empresa.

As atividades serão realizadas de forma online nos dias 7, 9, 11, 16, 18 e 21 de novembro, das 19h às 21h. As inscrições podem ser realizadas até 7 de novembro, às 12h, pelo link.

As duas primeiras aulas serão orientadas pela pergunta “Tenho uma ideia, e agora?”. Essa fase incentiva a integração entre os participantes, estimulando-os a trocar propostas, percepções e a identificarem oportunidades a partir de suas realidades, buscando alternativas, como a utilização de recursos que eles mesmos possuem e valorização do próprio repertório.

As demais terão como tema “Teste seu negócio pondo a mão na massa”. Essa etapa tem o intuito de auxiliar os participantes nas principais premissas de seus modelos de negócio. Nela, eles conhecem e adquirem ferramentas fundamentais para validar ou invalidar sua ideia. O objetivo principal é o desenvolvimento de MVPs (Produtos Viáveis Mínimos) e a realização de uma primeira venda.

Ao todo, o curso possui carga horária de 12 horas e conta com certificado. Também são oferecidas vagas para pessoas surdas com intérprete de Libras disponível, sendo necessário informar a modalidade na inscrição. As vagas são limitadas.

O programa

O Fábrica de Negócios, iniciativa da Prefeitura de São Paulo por meio da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, tem o objetivo de acelerar o crescimento econômico da cidade e as oportunidades de geração de renda para os cidadãos.

Ele auxilia no desenvolvimento de habilidades empreendedoras, aprendizagem de ferramentas que auxiliarão na gestão do negócio e possibilita a ampliação de rede de contatos e troca de experiências.

