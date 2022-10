Correios de SP fazem leilão de itens que não puderam ser entregues aos destinatários

Na próxima segunda-feira, os Correios realizam leilão em São Paulo de cerca de 41 mil itens que não foram entregues aos destinatários, apesar das tentativas feitas para entregar aos donos.

Entre os itens que serão leiloados estão roupas, celulares e acessórios, peças para veículos, bijuterias e brinquedos. Todos os itens foram divididos em 10 lotes para o leilão, com valores iniciais entre R$ 1,6 mil e R$ 33 mil.

As regras seguem o Código de Defesa do Consumidor, que determina que os objetos não entregues e não reclamados por destinatários ou remetentes no prazo de direito devem ir a leilão.

Os interessados em participar do pregão devem efetuar cadastro no canal de licitações do Banco do Brasil e está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O pregão será eletrônico.

Todas as informações sobre os produtos e o leilão estão disponíveis na plataforma Licitações-e, número 961250, e também na página de licitações dos Correios (clique aqui).

Confira alguns bens disponíveis nos lotes à disposição:

- Vestuários, com camisas, roupas íntimas, roupas de banho, calçados, entre outros. Além disso, há também itens como:

- Utensílios para casa: itens de decoração, de artesanato e antiguidades;

- Bijuterias: anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras;

- Máquina fotográfica;

- Livros: gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários;

- Impressoras;

- Celulares e acessórios: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripé;

- Artigos infantis: brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê;

- Acessórios para veículos: pneus de carros e motos, capacetes, ferramentas e rádios.