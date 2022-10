Blogueira é achada morta com várias marcas de tiros no apartamento em que morava, no Sergipe

Blogueira e empresária Núbia Cristina Braga, de 23 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava em Aracaju, no Sergipe (Reprodução/Instagram @nubia_cristina_braga)

A blogueira e empresária Núbia Cristina Braga, de 23 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava em Aracaju, no Sergipe. A Polícia Civil diz que ela tinha várias marcas de tiros pelo corpo e foi achada já sem vida pela mãe. O assassinato é investigado, mas, por enquanto, nenhum suspeito do crime foi identificado.

A jovem foi encontrada morta na última sexta-feira (14) no bairro Santa Maria. Conforme o boletim de ocorrência, ela estava dentro do apartamento, que estava trancado com um cadeado. Para conseguir entrar, a mãe dela, Ruth Meneses Braga, precisou da ajuda de vizinhos para remover as grades de proteção da janela do quarto. No entanto, depois que conseguiu entrar, ela já viu que a filha estava morta.

Em entrevista ao site UOL, Ruth contou que o apartamento de Núbia estava intacto, sem sinais de arrombamento, e nenhum objeto de valor foi levado. Segundo ela, a filha morreu três dias depois de comemorar o aniversário da mãe.

“Quando eu cheguei, ela já estava sem vida deitada na cama em cima de uma poça de sangue. [...] Eles [criminosos] não levaram nada a não ser o principal, que foi a vida da minha filha”, lamentou Ruth, que ressaltou desconhecer qualquer inimizade da blogueira.

Ainda segundo a reportagem, a delegada responsável pelo caso, Juliana Alcoforado, preferiu não dar entrevista. No entanto, a assessoria da Polícia Civil destacou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que testemunhas são ouvidas.

Por enquanto, os relatos apontam que dois homens chegaram ao apartamento de Núbia e, após os tiros, fugiram. No entanto, até esta quinta-feira (20), nenhum deles havia sido identificado e a motivação do crime segue desconhecida.

Nas redes sociais, Núbia era conhecida como “A Chefinha”. No Instagram, ela era seguida por mais de 59 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM: