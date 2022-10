A.C.Camargo alerta para estoque crítico de banco de sangue e pede doações

O banco de sangue do A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo, está em estado crítico. O tipo O negativo é a principal necessidade, com apenas com uma bolsa em estoque. Assim, o hospital pede doações com urgência.

Quimioterapia e radioterapia são procedimentos comuns durante o tratamento de câncer e podem levar à queda da produção do próprio sangue, causando anemia ou plaquetopenia e, consequentemente, à necessidade de transfusão. Sangramentos causados pelo tumor também podem acontecer e, por isso, a manutenção das reservas de sangue é tão importante.

Todos os tipos de sangue são bem-vindos, principalmente o O e A. Além disso, o A.C. Camargo reforça o pedido de doação de plaquetas. São contabilizadas de 70 a 100 transfusões diárias, a maior demanda do ano.

Como doar

Os doadores podem comparecer ao hospital (Rua Castro Alves, 131, Aclimação) sem hora marcada. Para aumentar a agilidade de atendimento, porém, a orientação é fazer o agendamento pelo site do hospital, chat ou por telefone no (11) 2189-5000 (Opção 5). O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábado, das 8h às 15h.

Podem doar pessoas que tenham de 18 a 65 anos – menores, com 16 e 17 anos, podem doar acompanhados do responsável legal e consentimento formal por escrito - com 50 quilos ou mais, e sem nenhuma doença crônica.

Cada pessoa doa de uma vez, no máximo, 470 ml de sangue, quantidade que pode salvar a vida de até quatro pacientes. O procedimento leva cerca de 40 minutos e, em menos de 24 horas, o organismo já consegue repor a quantidade que foi retirada.

Covid e Influenza

Vale lembrar que quem tomou a vacina contra covid-19 da Astrazenica, Pfizer e Janssen deve aguardar sete dias após a data da imunização para realizar a doação. Já quem tomou o imunizante do Butantan deve esperar apenas 48 horas.

Já aqueles que testaram positivo para covid devem aguardar 10 dias após término dos sintomas. No caso dos que tiveram contato com casos positivos, a doação pode ser feita após 15 dias do contato e apenas se não apresentar nenhum sintoma.

Por fim, os doadores que tomaram vacina contra Influenza devem aguardar 48 horas após a data da imunização para realizar a doação.

Veja todos os critérios para doação aqui.

