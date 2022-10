Veja como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em São Paulo

Confira a previsão do tempo para São Paulo (Divulgação/ Freepik)

A cidade de São Paulo terá uma quarta-feira (19) de temperaturas amenas, segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

A máxima pode chegar aos 25ºC, por volta do meio-dia. Já a mínima fica na casa dos 17ºC, no começo da manhã.

O paulistano pode esperar um dia de sol com muitas nuvens. Haverá ainda períodos de céu nublado com chuva no volume de 20mm. À noite, o tempo fica firme.

A umidade do ar varia entre 61% e 89%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol deve se pôr às 18h13.

Previsão do tempo para amanhã

Na quinta-feira (20), os termômetros sobem um pouco, alcançando os 27ºC. A mínima, por sua vez, será de 18ºC.

O dia será de sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, em um volume estimado em 15mm.

A umidade do ar vai de 32% a 79%.

O sol nasce às 5h29 e se despede da Capital às 18h13.