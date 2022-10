Sorteio da Lotofácil desta quarta-feira tem prêmio de R$ 1,5 milhão; confira

Após dividir seu prêmio com quatro apostadores, a Lotofácil retorna para o sorteio desta quarta-feira com um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Caso tenha apostado na Lotofácil, confira aqui as quinze dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, nesta quarta-feira:

02, 04, 05, 08, 09

13, 14, 15, 16, 17

19, 20, 21, 22, 24

SORTEIO DE ONTEM

Ontem, o concurso 2641 pagou R$ 232.814,80 para cada um dos quatro acertadores da Lotofácil. De acordo com a Caixa, os ganhadores são das cidades de Rosana, em São Paulo, Manhaçu, em Minas Gerais, Boa Vista das Missões, no Rio Grande do Sul e Recife, em Pernambuco. Veja os números sorteados.

Super Sete paga hoje R$ 2,75 milhões

Quem tiver a sorte necessária para acertar as sete dezenas da Super Sete desta quarta-feira vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,75 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados para a Super Sete:

6, 6, 3, 0, 7, 9, 4

Lotomania paga R$ 2,8 milhões; confira:

01, 02, 03, 04, 06

11, 13, 15, 19, 20

26, 61, 76, 77, 79

83, 85, 86, 96, 99