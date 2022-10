Quina finalmente sai para dois apostadores; veja de onde são os sortudos e quanto levaram

A Quina, concurso 5977, finalmente saiu para dois apostadores na noite da última terça-feira (18). A loteria estava acumulada há dias, e agora cada um dos felizardos vai levar para casa prêmio de R$ 7.667.635,31.

Um dos felizardos é de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. O outro é de Camboriú, em Santa Catarina.

Além deles, outras 54 pessoas marcaram a quadra (quatro acertos) e vão receber R$ 11.090,09 cada. Já quem fez o terno (três pontos) vai ganhar R$ 98,47 - caso de 5.792 apostadores.

Confira os números sorteados ontem para a Quina:

28, 30, 41, 52, 73

Quina volta nesta quarta-feira

A Quina volta nesta quarta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 700 mil. O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para tentar a sorte, o apostador deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Os palpites devem ser feitos até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O preço da aposta com cinco números é de R$ 2.

