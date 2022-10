Prefeitura de Mauá recebe inscrições de concurso público com 60 vagas na área da educação

Estão abertas as inscrições de um concurso público da Prefeitura de Mauá, no ABC Paulista, que visa preencher 60 vagas efetivas para o cargo de auxiliar de apoio à educação inclusiva. O salário inicial é de R$ 1.900,25 para jornada de trabalho de 33 horas semanais. Os interessados devem se inscrever pela internet até o próximo dia 27 de outubro.

Segundo o edital, do total de vagas, 45 são para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 12 para negros. Os candidatos devem ter ensino médio completo.

Entre as atribuições do cargo estão auxiliar os alunos que necessitam de algum tipo de apoio para realização de locomoção, higiene e outras que fazem parte do cotidiano escolar. O objetivo é favorecer o desenvolvimento da autonomia, a plena participação e a inclusão escolar.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) até o dia 27. A taxa custa R$ 74.

Provas

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será composta por 40 questões de múltipla escolha, divididas entre língua portuguesa (12 perguntas), matemática (8) e conhecimentos específicos da função (20).

O exame está previsto para ser aplicado no dia 11 de dezembro deste ano, em local e horário ainda a ser informado pelo Ibam.

Serviço:

Concurso da Prefeitura de Mauá