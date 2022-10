Pastor é preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes durante visitas religiosas, em SC

Um pastor evangélico foi preso suspeito de estuprar crianças e adolescentes durante visitas religiosas em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, parentes de pelo menos cinco vítimas denunciaram o homem, que foi detido preventivamente na terça-feira (18). Além disso, ele já é investigado por abuso sexual de menores na cidade catarinense de Criciúma.

O nome do pastor não foi divulgado. Segundo o delegado Procópio Batista Silveira Neto, responsável pelas investigações em Barra Velha, as vítimas denunciaram o religioso e disseram que os crimes eram cometidos na casa dele, mas também durante as visitas que ele fazia nas residências dos pais delas.

Em depoimento, os genitores confirmaram que chegaram a deixar o religioso sozinho com as vítimas, pois confiavam nele e nunca desconfiaram de nenhuma postura inadequada. Assim, o homem se aproveitava das visitas para cometer os crimes.

Conforme o delegado, os abusos sexuais teriam sido cometidos nos últimos seis meses. Além disso, ele já era investigado por um crime semelhante na cidade de Criciúma.

O pastor segue preso em Barra Velha, onde deve passar por uma audiência de custódia na Justiça.

