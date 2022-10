Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 85 milhões para o sorteio de quinta-feira

Nenhum apostador acertou a faixa principal do concurso 2530 da Mega-Sena, que foi realizado na noite de terça-feira (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 85 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na quinta-feira (20).

Os números sorteados na terça-feira foram:

14, 17, 18, 28, 30, 44

No total, 80 sortudos marcaram a quina e ganharam, cada um, R$ 47.236,83. Outras 6.922 apostas ganhadoras marcaram a quadra e levaram R$ 779,90.

Sorteio de quinta-feira

A Mega-Sena volta a ser sorteada às 20h de quinta-feira, em São Paulo, juntamente com outras loterias. Quem quiser arriscar um palpite deve fazê-lo até as 19h da data em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta comum, com 6 números, custa R$ 4,50, mas o preço pode subir consideravelmente à medida que o apostador escolhe mais dezenas.

