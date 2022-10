Humorista é vítima de ataque racista em SP; câmeras flagraram vizinhos com faca e garrafa em sua porta

O humorista e músico Eddy Junior denunciou na última segunda-feira (17) ter sofrido um ataque racista de uma vizinha do condomínio onde mora, na Barra Funda, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, o artista de 28 anos contou que foi xingado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador com a vizinha e a cachorra dele.

Nas imagens publicadas, a mulher aparece discutindo com Eddy e se nega a subir no mesmo elevador que o jovem.

“Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também. Não sei descrever o sentimento que tô sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil Beijo. Pra todos que gostam de mim, espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu”, escreveu ele na legenda do post.

Assista às cenas aqui:

Ameaça na porta de casa

Câmeras do prédio de Eddy Junior registraram pelo menos duas vezes em que a vizinha aposentada e um filho estiveram na porta do apartamento do humorista com uma faca e uma garrafa. As informações são do “G1″.

Segundo o portal, as imagens são dos dias 1º e 7 de setembro, sempre de madrugada, por volta das 3h.

Da primeira vez, o rapaz aparece com uma faca. Ele brincar com o objeto, o apontar para a porta e o bate na parede. Depois de um minuto, vai embora.

Uma semana depois, mãe e filho aparecem no quinto andar, aparentemente alterados. Chegam a ir embora e a voltar. O registro mostra o homem com uma faca na bermuda.

Ainda segundo o “G1″, em um processo já extinto, a vizinha alegou que se mudou para o imóvel em junho de 2019 com o filho, que teria eficiência intelectual leve. Desde o fim de 2021, alegou ter sofrido “momentos perturbadores” de madrugada com supostos barulhos vindo do apartamento do humorista.

Na Justiça, a administração do condomínio afirmou que não existiam reclamações de outros vizinhos contra a unidade citada, que houve multa quando foi constatada uma situação fora do normal, mas que somente a aposentada reclamava.

