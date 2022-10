Dentista desaparecida por dois dias é achada morta dentro de carro capotado

Uma dentista que estava desaparecida havia dois dias foi encontrada morta na última terça-feira (18) dentro de um carro capotado às margens da BR-364, na altura da cidade de Ariquemes, em Rondônia.

O veículo de Raquel da Silva Moura Medeiros foi localizado através de uma ação conjunta entre as forças de segurança e contou com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a dentista foi achada já sem vida no interior do carro. Suspeita-se que ela tenha sofrido um acidente de trânsito na noite de domingo (16), saindo da pista e capotando em uma ribanceira com área de vegetação fechada, o que dificultou os trabalhos de busca.

O acidente

Raquel tinha deixado Ji-Paraná por volta das 22h de domingo com destino à cidade de Ariquemes. Câmeras de segurança da rodovia flagraram pela última vez o carro que ela dirigia - um Onix branco - cerca de 20 minutos depois.

O local do acidente passou por perícia. Laudos da Polícia Técnico-Científica devem esclarecer a causa da morte da dentista.

