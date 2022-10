Bartender brasileiro é encontrado morto em Dubai, nos Emirados Árabes; parentes cobram explicações

O brasileiro Julio Cezar Souza Humeniuk, de 36 anos, que trabalhava como bartender em um hotel de luxo, foi encontrado morto em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele estava desaparecido desde o último dia 13 e teve a morte confirmada pela embaixada brasileira em Abu Dhabi na terça-feira (18).

De acordo com reportagem do site G1, familiares contaram que o brasileiro entrou em contato dizendo que estava de folga quando iria visitar um shopping em Dubai. A mensagem foi enviada na última quinta-feira (13) e depois disso ele não retornou mais.

Assim, os parentes procuraram informações com amigos do brasileiro, sem sucesso. Na terça-feira (17), um funcionário do hotel de luxo onde ele trabalhava ligou para os familiares e contou que Julio estava morto.

Assim, os parentes entraram em contato com embaixada brasileira naquele país, que confirmou que ele foi achado morto, mas sem dar informações do que aconteceu com o rapaz. “No momento, ainda não temos detalhes do ocorrido, pois a polícia de Dubai ainda está investigando”, diz trecho do texto enviado por e-mail à mãe da vítima.

Prima da vítima, Ely Tatiane Moreira Barboza contou que a única informação que eles têm é de que o bartender desapareceu sem levar o celular e seu passaporte, que estavam no quarto que ele dividia com um colega de trabalho.

“A gente só quer ele de volta, quer trazer ele pra cá, mas está tudo muito difícil. A gente não sabe nada, não sabe onde ele foi encontrado, o que aconteceu, de que forma ele morreu. Estamos aguardando, e essa angústia só aumenta porque não sabemos a quem recorrer nem quando vamos conseguir trazer ele para o Brasil”, afirmou a prima.

Julio era bacharel em direito e foi para Dubai em busca de melhores condições de vida em janeiro deste ano. Ele deixou a casa da família, em São Paulo, e mudou para aquele país, onde atuava na área de gastronomia e eventos.

“Ele estava muito feliz, fazendo o que gostava, conhecendo outros lugares. Não dá para acreditar no que aconteceu, que tudo isso foi interrompido”, disse a prima.

A reportagem entrou em contato com o Itamaraty, para ter mais informações sobre o caso, mas ainda não houve retorno.

