Banho de cachoeira termina em tragédia no Distrito Federal

Homem morre após cair de cachoeira no DF (CBMDF/Divulgação)

Um homem de 39 anos morreu na última segunda-feira (17) após cair de uma altura de 6 metros em uma cachoeira na região do Gama, no DF (Distrito Federal).

O acidente aconteceu por volta das 15h na chamada cachoeira “Dos Anjos”. Parentes e amigos da vítima contaram que o grupo estava “em um momento de lazer” quando o homem caiu e bateu a cabeça nas pedras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu traumatismo crânio encefálico, além de afundamento no crânio. Ele foi encontrado inconsciente, mas ainda com sinais vitais. Mais tarde, porém, entrou em parada cardiorrespiratória.

Atendimento à vítima

Os militares informaram que a morte do homem foi constatada após 50 minutos de tentativas de reanimação e com uso de medicação.

A ação contou com um helicóptero e com a ajuda do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O local da ocorrência era de difícil acesso.

Ainda não se sabe o que provocou a queda - se foi acidental ou se o homem pulou da cachoeira. A Polícia Civil vai investigar o caso.

