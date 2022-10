Unidades Básicas de Saúde de São Paulo oferecem prevenção ao câncer de mama

Quem vive na cidade de São Paulo pode buscar prevenção ao câncer de mama nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Caso necessário, é feito na sequência o encaminhamento para outros equipamentos de saúde.

Além disso, a Secretaria Municipal da Saúde conta com Serviços de Referência de Mama. São 11 unidades trabalhando na avaliação diagnóstica precoce e tratamento da lesão mamária localizadas em todas as seis Coordenadorias Regionais de Saúde da cidade.

Todos os endereços dos equipamentos da Rede SUS da Capital podem ser conferidos aqui.

Outubro Rosa

A campanha Outubro Rosa é realizada anualmente, desde 1990, com o intuito de conscientizar a população sobre prevenção e diagnóstico do câncer de mama, o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer). O instituto estima em 66.280 o número de novos casos da doença para este ano.

Assim, é importante que a mulher faça seus exames de rotina periodicamente para que, se houver suspeita, o diagnóstico seja realizado precocemente e o tratamento seja iniciado o quanto antes.

Os sintomas que podem gerar suspeita de câncer de mama são: nódulo endurecido, fixo e indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos.

LEIA TAMBÉM: