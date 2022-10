Segurança é denunciado por filmar jovem dentro de banheiro de estação de metrô

Um segurança da CCR Metrô Bahia foi denunciado por filmar uma jovem de 20 anos dentro de um dos banheiros da Estação Bom Juá, em Salvador. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (17).

Aila Brito contou que o funcionário do local estava dentro de um banheiro interditado, ao lado do que ela usava, e fez a gravação através de uma janela que separa os dois ambientes.

“Eu estava no banheiro da Estação Bom Juá e, quando olhei para trás, tinha um homem no celular me filmando. Estou aqui tentando pegar [as imagens da] a câmera de segurança, e o segurança diz que não podem dar a filmagem. Eu estou aqui sem saber o que fazer”, desabafou Aila nas redes sociais. “Se alguém tiver alguma informação de como proceder em um caso como esse... O celular estava em um banheiro interditado. É um absurdo uma janela do banheiro dar para outro banheiro”, completou.

Confrontado, o segurança chegou a confessar que tinha cometido o crime e pediu para que a garota apagasse o vídeo de denúncia.

Aila e seu pai chamaram a polícia. Eles foram ouvidos na unidade policial e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado contra o segurança.

Agora, o rapaz de 28 anos vai responder pelo Artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que trata sobre produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes.

A CCR Metrô Bahia disse, em nota, que repudia a ação e que tomou as “medidas disciplinares cabíveis”.

Filmagem no banheiro de posto

Uma outra mulher foi filmada recentemente ao usar um banheiro, desta vez de um posto de gasolina, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O frentista, que fazia as imagens, acabou demitido por justa causa.

Segundo o “G1″, com informações do “Bom Dia Rio”, a dentista Laíris Gonçalves de Aguiar voltava da praia com o marido e um casal de amigos na última sexta-feira (4) quando decidiram abastecer o carro e ir ao banheiro.

“Achei um pouquinho estranho porque era subterrâneo e tinha um buraco em cima do vaso”, disse Laíris à reportagem. “Estava me secando quando olho para cima e vejo um celular preto me gravando. Gritei, e meu esposo veio correndo.”

Laíris disse que o marido identificou o frentista d posto que a filmava e foi atrás. O rapaz ficou nervoso e, a princípio, negou a acusação. Ao pegar o celular dele, porém, o casal viu o vídeo, com duração de 10 segundos.

A polícia foi acionada. O frentista, que não teve o nome revelado, prestou depoimento em termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual, e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal.

