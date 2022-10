São Paulo realiza na sexta-feira mutirão de emprego para pessoas com deficiência

Nesta sexta-feira, a Prefeitura de São Paulo realiza a 13ª edição do Contrata SP, mutirão que tem como objetivo incluir a população com deficiência no mercado de trabalho.

Durante o evento, diversas empresas que se cadastraram oferecer vagas de emprego nas áreas do varejo, como balconista, caixa, estoquista, empacotador, operador de loja e outros.

Para participar o candidato deve se cadastrar pelo formulário do Cate (clique aqui) até amanhã (quarta-feira). Após esse prazo, as equipes do Cate farão uma pré-seleção dos candidatos e entrarão em contato para encaminhá-los ao processo seletivo que se encaixe em seu perfil.

O Contrata SP será realizado no Cate Central, na avenida Rio Branco, 252, entre as 8h e 17h. Candidatos com deficiência auditiva poderão contar com intérpretes de libras.

LEIA TAMBÉM: Menino passa por cirurgia após confundir cobra com galho e ser picado no litoral de SP: “Muita dor”

Os interessados podem ainda participar de oficinas sobre o mercado de trabalho, onde receberão dicas de como montar seus currículos e comportamento em processos seletivos.

Os candidatos com deficiência que forem encaminhados deverão levar RG, CPF, carteira de trabalho (pode ser a digital), cópias do seu currículo e o laudo médico com data válida.

Serviço

13ª Edição do Contrata SP - Pessoa com Deficiência

Data: 21/10

Hora: 8h às 17h

Local: Cate Central Avenida Rio Branco, 252, Centro

Documentos: RG, CPF, carteira de trabalho (que pode ser a versão digital), cópias de currículo e laudo médico