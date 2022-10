Mulher que atirou nas costas do namorado em SP se entrega à polícia e diz que motivação foi ciúmes

Mulher atirou nas costas do namorado na Zona Leste de São Paulo no início do mês (Reprodução/Redes sociais)

Daiana Rosa da Silva Luz, de 36 anos, que atirou nas costas do namorado na Zona Leste de São Paulo, se entregou à polícia na segunda-feira (17). Ela teve a prisão temporária decretada pela Justiça e estava foragida desde o último dia 6, data em que o crime ocorreu. A vítima ficou internada, mas já recebeu alta médica.

De acordo com a Polícia Civil, ao se entregar no 66º Distrito Policial do Vale do Aricanduva, Daiana disse aos agentes que cometeu o crime por ciúmes. No entanto, ela ainda vai prestar depoimento formal acompanhada por um advogado.

O crime aconteceu depois que Daiana discutiu com Fábio Aurélio Silva, 42 anos, que foi encaminhado para o Hospital Santa Marcelina, no bairro de Itaquera, e depois transferido para o hospital São Cristóvão, na Mooca. A unidade informou que ele já teve alta.

O caso foi registrado inicialmente na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), mas é investigado pelo 66º DP. Daiana deve responder por tentativa de homicídio qualificado.

Arma falhou

O crime foi cometido em um condomínio no bairro Cidade Líder e foi gravado por câmeras de segurança. Nas gravações, é possível ver o homem fechando a porta e saindo do apartamento em direção ao elevador. A mulher então abriu a porta, apontou a arma para as costas dele. Em seguida, atirou.

Daiana se voltou, então, para o namorado e apontou a arma em sua direção mais uma vez. Ela chegou a atirar, pelo menos sete vezes, mas a arma falhou. Enquanto isso, o homem tentava se levantar. A mulher entrou novamente no apartamento e saiu de lá segurando uma faca, além da pistola.

A suspeita fugiu sem prestar socorro à vítima, e a PM (Polícia Militar) foi acionada por moradores.

