Menino passa por cirurgia após confundir cobra com galho e ser picado no litoral de SP: “Muita dor”

Menino foi parar na UTI e precisou de cirurgia após ser picado por cobra, no litoral de SP (Reprodução/Arquivo pessoal)

O menino João Gabriel da Silva, de 6 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, no litoral de São Paulo, e precisou passar por uma cirurgia após ser picado por uma cobra. A mãe dele, Katia Valéria da Silva, contou que a criança brincava em uma mata nas proximidades da casa da família, em Cubatão, que fica na mesma região, quando confundiu o animal com um galho.

“Ele foi buscar um carrinho que tinha caído no mato e voltou chorando e dizendo que um galho tinha batido em sua perna”, contou a mãe em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu no último domingo (16). Segundo Kátia, logo que voltou para dentro de casa o menino passou a reclamar de dor e a perna dele inchou bastante. Assim, ela levou o filho até o Pronto-Socorro Infantil de Cubatão.

Lá, o menino recebeu soros para neutralizar o veneno da cobra e passou por alguns exames. Na segunda-feira (17), ele foi transferido para o hospital em Santos, onde foi encaminhado para a UTI e precisou passar por uma cirurgia para “drenar” o membro picado.

“[A perna] estava muito inchada, e ele sentia muita dor. Agora, ele está melhor e em observação no local”, revelou a mãe.

O Hospital Guilherme Álvaro destacou, em nota, que o menino recebeu soro antiofídico e segue internado com quadro estável. “Ele segue recebendo todos os cuidados médicos necessários para a sua recuperação”, destacou a unidade de saúde.

