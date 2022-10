Lotofácil: Confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

O sorteio da Lotofácil desta terça-feira (18) deve pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão .

Veja os números sorteados nesta terça-feira:

01, 03, 04, 05, 07

08, 09, 12, 13, 14

17, 19, 20, 23, 24

LEIA TAMBÉM:

Sorteio de ontem

Três apostadores dividiram o prêmio do concurso 2640 da Lotofácil. Eles são de Aracaju, no Sergipe, da Cidade de São Paulo e de Indaiatuba, no interior paulista. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa R$ 1.662.894,02.

No total, 551 apostadores acertaram 14 pontos e ganharam, cada um, R$ 1.346,25. Outros 17.527 sortudos marcaram 13 acertos e levaram R$ 25.

Dupla Sena também tem sorteio milionário

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena também vai levar uma bolada para casa. O prêmio está acumulado em R$ 20,5 milhões.

Veja as dezenas sorteadas:

1º sorteio

01, 18, 22, 23, 29, 30

2º sorteio

18, 22, 27, 31, 42, 49

Veja também o sorteio do Dia de Sorte

10, 12, 15, 17, 19, 28, 30

Mês da Sorte: 02 (Fevereiro)

Timemania paga R$ 3,5 milhões; confira

05, 14, 21, 22, 37, 69, 73

Time do coração: 47 (Ituano/SP)