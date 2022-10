Jovem com esquizofrenia desaparece durante conexão em aeroporto de SP

Uma jovem de 28 anos com esquizofrenia desapareceu ao fazer uma conexão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As informações são do portal de notícias “UOL”.

Aline Nascimento da Silva sumiu ao sair do local na última quarta-feira (12). Ela mora na Suíça e tinha como destino final a cidade de Manaus, no Amazonas, onde passaria férias com a família.

Segundo a prima Giuliana Caliri, Aline estava acompanhada do namorado, que é suíço e não fala português, quando teve uma crise durante o voo. Precisou, inclusive, ser amarrada na cadeira no final da viagem.

“Acho que este é um procedimento típico nas operações, mas o que deixou a gente decepcionado foi que ela ficou o final do voo inteiro amarrada, mas quando chegou aqui no aeroporto, foi retirada do avião pela Polícia Federal. Em vez de encaminharem ela para o ambulatório porque ela estava em surto, ou deixarem ela detida enquanto ligavam para algum familiar daqui do Brasil, eles simplesmente liberaram ela. Por causa disso ela sumiu. Ela continuou tendo surto no aeroporto e sumiu”, contou Giuliana para o “UOL”.

A jovem disse ainda que procurou a Polícia Civil dentro do aeroporto um dia após o desaparecimento, mas recebeu apenas “pouquíssimas informações”.

Buscas

Giuliana e a família, desde então, têm espalhado cartazes, visitado hospitais e abordado pessoas dentro e fora do aeroporto em busca de informações do paradeiro de Aline.

A prima também compartilhou o caso nas redes sociais.

a única pista verdadeira que eu tive veio daqui. deixo aqui mais uma vez o apelo, se alguém ver a minha prima por favor entra em contato comigo nesse número que tá na foto, eu ainda tenho fé que a gente vai encontrar ela. pic.twitter.com/eZKLn5U3ZD — giururu (@giugiugiu__) October 15, 2022

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso é investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Guarulhos e que diligências estão sendo feitas.

O “UOL” entrou em contato com a Polícia Federal para saber detalhes sobre a retirada da jovem do avião, mas ainda não havia recebido retorno.

