Cruzem os dedos! É hora do sorteio da Mega-Sena milionária

É hoje o dia do sorteio milionário do concurso 2530 da Mega-Sena. Nesta terça-feira, o apostador que tiver a sorte ao seu lado pode levar para casa a bolada de R$ 76,8 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados da Mega-Sena e veja se levou o prêmio:

14, 17, 18, 28, 30, 44

SORTEIO DE SÁBADO

No último sábado (15), uma sequência inusitada de números acabou fazendo a loteria mais famosa do Brasil acumular de novo.

Na faixa dos cinco acertos, 84 pessoas ganharam R$ 43.914,37 cada. Outras 5.632 fizeram a quadra (quatro pontos) e levaram R$ 935,67.

Dupla Sena também tem sorteio milionário

O apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da Dupla Sena também vai levar uma bolada para casa. O prêmio está acumulado em R$ 20,5 milhões.

Veja as dezenas sorteadas:

1º sorteio

01, 18, 22, 23, 29, 30

2º sorteio

18, 22, 27, 31, 42, 49

Veja também o sorteio do Dia de Sorte

10, 12, 15, 17, 19, 28, 30

Mês da Sorte: 02 (Fevereiro)

Timemania paga R$ 3,5 milhões; confira

05, 14, 21, 22, 37, 69, 73

Time do coração: 47 (Ituano/SP)