Mulher é filmada por frentista ao usar banheiro de posto de gasolina: ‘Tinha um buraco em cima do vaso’

Uma mulher foi filmada ao usar o banheiro de um posto de gasolina na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. O frentista, que fazia as imagens, acabou demitido por justa causa.

Segundo o “G1″, com informações do “Bom Dia Rio”, a dentista Laíris Gonçalves de Aguiar voltava da praia com o marido e um casal de amigos na última sexta-feira (4) quando decidiram abastecer o carro e ir ao banheiro.

“Achei um pouquinho estranho porque era subterrâneo e tinha um buraco em cima do vaso”, disse Laíris à reportagem. “Estava me secando quando olho para cima e vejo um celular preto me gravando. Gritei, e meu esposo veio correndo.”

Pego no flagra

Laíris disse que o marido identificou o frentista d posto que a filmava e foi atrás. O rapaz ficou nervoso e, a princípio, negou a acusação. Ao pegar o celular dele, porém, o casal viu o vídeo, com duração de 10 segundos.

A polícia foi acionada. O frentista, que não teve o nome revelado, prestou depoimento em termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual, e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal.

