Motorista de app é encontrada morta e com sinais de violência em estrada de SP; veja o que se sabe até agora

Uma professora que atuava como motorista de aplicativo para complementar a renda foi encontrada morta com sinais de violência em uma estrada rural de Olímpia, no interior de São Paulo, após desaparecer enquanto fazia uma corrida.

O corpo de Hortência Lourenço Dias, de 38 anos, foi achado na quinta-feira passada (13). Um morador que passava pela estrada de terra do bairro Campo Alegre avistou a mulher e chamou a polícia e o Corpo de Bombeiros. Ao chegar ao local, os agentes verificaram que ela já estava morta, com diversos ferimentos na cabeça e no pescoço.

O pai de Hortência disse que ela havia saído de casa para uma corrida por volta das 22h do dia anterior e não voltou mais. Na delegacia, foi informado pelos policiais que o corpo de uma mulher havia sido localizado e, por meio de uma foto, fez o reconhecimento.

O carro da vítima, o celular e seus documentos foram roubados, e o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo as autoridades, não há sinais de estupro. O caso segue sendo investigado.

A motorista e professora era mãe de dois filhos - uma menina de 8 anos e um adolescente de 17.

Três suspeitos presos

Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos entre sexta (14) e o fim de semana. Segundo o “UOL”, com informações da Polícia Civil, a primeira prisão aconteceu no dia seguinte ao crime. Maicon Douglas Henrique, de 27 anos, foi detido na casa de um amigo em Pirangi, também no interior. Na cidade, a polícia também encontrou o carro de Hortência, abandonado.

Maicon teria confessado participação no crime. Ele relatou que estava com dois amigos e que todos consumiram cocaína. Decidiram, então, roubar o carro de Hortência para vendê-lo e comprar mais drogas.

No sábado (15), a polícia prendeu Rogério Batista Manoel da Silva, de 23 anos, e apreendeu um adolescente, de 16 anos, namorado da irmã de Maicon. Ambos foram detidos em Olímpia.

Vale dizer que a vítima conhecia um dos suspeitos: dias antes do crime, ainda segundo o “UOL”, Hortência havia participado de um churrasco na casa de Maicon com outros motoristas de apps.

