Homem mata a ex-mulher a facadas em Diadema; homem que a acompanhava também foi assassinado

Um homem de 41 anos matou a facadas a ex-mulher, de 28, em Diadema, no ABC Paulista, na noite de sábado (15). De acordo com a Polícia Militar, outro homem de 41 anos, que acompanhava a vítima, também foi esfaqueado e não resistiu. Depois de cometer os homicídios, o autor se suicidou.

O caso aconteceu no bairro Serraria. Conforme a PM, os agentes foram acionados por volta das 21h de sábado informando sobre um crime. No local, foram avisados de que duas vítimas tinham sido esfaqueadas e socorridas ao Hospital Municipal de Diadema. No entanto, elas morreram na unidade.

Os PMs passaram a fazer buscas pelo suspeito e o encontraram, sem vida, nas proximidades da casa da ex-companheira. Segundo a corporação, ele se matou.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como homicídio, qualificado por feminicídio, seguido de suicídio. A Polícia Civil solicitou a realização de exames periciais.

A motivação do crime ainda é apurada, mas a suspeita é a de que o autor não se conformava com o fim do relacionamento. Não há confirmação sobre qual o envolvimento do homem de 41 anos com a mulher.

Os nomes dos envolvidos não foi divulgado.

