Evento musical comemora Dia do Professor nos CEUs de São Paulo; confira agenda

CEUs recebem shows em comemoração ao Dia do Professor (Divulgação/ Freepik)

A cidade de São Paulo sedia, a partir desta segunda-feira (17), mais uma edição do #ValeuProfessor, um evento que reúne uma programação musical pensada especialmente para os educadores em comemoração ao Dia do Professor, no último sábado (15).

A entrada é gratuita e haverá atividades até sexta-feira (21) em diversos CEUs (Centros Educacionais Unificados) da Capital.

Segundo a Prefeitura, o #ValeuProfessor visa homenagear os docentes que atuam na Rede Municipal de São Paulo e dedicam suas carreiras a ensinar crianças e adolescentes.

Confira a programa completa aqui:

Segunda-feira (17), às 20h, Maria Alcina canta no CEU Vila Rubi

Segunda-feira (17), às 20h, show Negr´Alma com Gaby Cunha no CEU Butantã

Segunda-feira (17), às 19h30, Damas do Samba no CEU Perus

Terça-feira (18), às 20h, Maria Alcina canta no CEU Jambeiro

Terça-feira (18), às 20h, Thobias da Vai-Vai e banda no CEU Quinta do Sol

Terça-feira (18), às 20h, Rocket Man Experience: “Um tributo ao Elton John” no CEU Jaçanã

Quarta-feira (19), às 20h, Lincon Tornado canta no CEU Casa Blanca

Quarta-feira (19), às 19h, show Don´t stop me now – Queen Tribute Brazil no CEU Curuçá

Quinta-feira (20), às 20h, show Don´t stop me now – Queen Tribute Brazil no CEU Meninos

Quinta-feira (20), às 19h, Bando de Régia faz tributo a Anastácia, a rainha do forró no CEU Alto Alegre

Quinta-feira (20), às 20h, show de New Beatles BR no CEU Alvarenga

Quinta-feira (20), às 19h, Damas do Samba no CEU Freguesia

Sexta-feira (21), às 20h, Graça Cunha no CEU Aricanduva

LEIA TAMBÉM: