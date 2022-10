Estudante de medicina diz que foi estuprada por Thiago Brennand: “Pior noite da minha vida”

A estudante de medicina Stefanie Cohen, de 30 anos, denuncia que foi dopada e estuprada pelo empresário Thiago Antonio Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira, de 42 anos, que virou réu por agredir uma modelo dentro de uma academia de luxo, em São Paulo. Ele estava foragido e foi preso pela Interpol, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas pagou fiança e foi solto. O homem também foi denunciado por crimes cometidos contra outra mulher no interior paulista e teve a segunda prisão preventiva decretada no Brasil.

Stefanie contou em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, que conheceu o empresário há um ano em um restaurante em São Paulo. Ela tinha acabado de ganhar um concurso de miss e comemorava ao lado de amigas.

“Ele me encontrou no Instagram depois de uns dois dias. Começou a falar comigo o dia inteiro, falava que foi educado na Inglaterra. Tudo no Thiago parecia um lorde, e aí ele me chamou para jantar. No fim do jantar, ele pediu duas caipirinhas de caju, e eu me lembro de ter ficado muito tonta. Aí, fui em direção ao banheiro”, lembrou ela, que afirmou que acredita ter sido dopada pelo empresário.

A estudante disse que, depois disso, Brennand a levou embora do restaurante até um hotel. “E aí foi a pior noite da minha vida”, continuou ela.

Segundo a vítima, o empresário a estuprou em seguida. “Ele forçou a relação anal. Sempre sem preservativo, sem nenhum tipo de preocupação com o que aquilo poderia fazer comigo. A parte que eu mais me lembro foi eu pedindo ‘não’ muitas vezes. Eu falava ‘não, por favor, não. Eu nunca fiz isso. Por favor, não faz isso comigo’, e ele ficava ‘você é a minha namorada’. E forçando, forçando. Ele tirou minhas forças, minha dignidade. Tudo naquele momento”, lamentou a jovem.

“Eu acordei no dia seguinte, e ele começou a falar mal do meu corpo. Ele falou ‘eu achei que eu estava saindo com a Miss São Paulo, mas está mais para Miss Paraíba’, como se fosse algo degradante”, lembra Stefanie.

Pedido estranho

A estudante de medicina disse, ainda, que momentos antes de embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, para onde foi no último dia 4, logo após ter sido denunciado pelo Ministério Público por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia, Brennand chegou a mandar uma mensagem para ela.

Segundo a jovem, ele pedia que ela depusesse a favor dele, confirmando que eles namoraram e que ele não é “um monstro”. “Você deporia a meu favor? Só para dizer que nos relacionamos e que nunca fui um monstro para você”, escreveu o empresário.

“Ele é um completo monstro. Não tem como um ser humano não achar que ele é um monstro. Nós não tivemos relacionamento nenhum. Ele me estuprou, e eu consegui escapar”, ressaltou ela.

Prisão em Abu Dhabi

O empresário foi preso na última quinta-feira (13) em Abu Dhabi, mas acabou solto depois de pagar uma fiança, cujo valor não foi informado. Enquanto aguarda pela extradição, ele responde ao processo em liberdade, mas teve de informar endereço fixo e não pode se ausentar do país árabe sem comunicar a Justiça.

Brennand também se comprometeu a se apresentar às audiências, quando convocado, enquanto o processo de extradição dele para o Brasil seja efetivado.

Empresário Thiago Brennand publica vídeos, nega acusações contra ele e diz que está sendo perseguido (Reprodução/YouTube)

No domingo (10), o empresário havia divulgado vídeos nas redes sociais, nos quais negou todas as acusações contra ele. “Estou tranquilo onde estou. Não estou fugindo. Prisão ilegal? Quem vai se submeter a um Estado de exceção”, disse ele em um vídeo publicado no YouTube, sem especificar sua localização.

Brennand destacou que todas as acusações são fruto de uma conspiração contra ele. “Vocês mexeram com a pessoa errada (...) Vocês morrem de inveja. Branco, heterossexual inegociável. Armamentista, óbvio. Conservador, sempre”, disse o empresário.

Antes da prisão, a defesa entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva e também o trancamento do crime de corrupção de menor, pelo qual ele também virou réu. No entanto, o caso foi analisado no último dia 3 e negado pela Justiça.

Novo pedido de prisão

Na última sexta-feira (14), o Ministério Público fez uma nova denúncia contra Brennand e o acusa de ter cometido outros nove crimes contra uma mulher obrigada a tatuar as iniciais de seu nome em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Ele foi denunciado por estupro (cinco vezes), cárcere privado, tortura, lesão corporal de natureza gravíssima, coação no curso do processo, constrangimento ilegal (três vezes), ameaça (quatro vezes), registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de estupro ou sexo (oito vezes).

Empresário teria forçado mulher a tatuar suas iniciais (Reprodução/ TV Globo)

A Justiça aceitou a denúncia e tornou o empresário réu também neste caso. Além disso, decretou mais uma prisão preventiva. A decisão é do juiz Jorge Panserini, da 1ª Vara Criminal de Porto Feliz.

Além de Brennand, também virou réu no caso o tatuador que fez o desenho na vítima. Ele vai responder por tortura e lesão corporal gravíssima e deverá comparecer ao fórum a cada prazo determinado pela Justiça. O homem também não pode se aproximar da vítima e deve entregar seu passaporte.

Os réus agora têm dez dias para apresentar a defesa. O segundo mandado de prisão preventiva expedido contra Brennand será encaminhado à Polícia Federal.

Agressões contra a modelo

As agressões contra a modelo Helena Gomes ocorreram na noite do último dia 3 de agosto e foram flagradas por câmeras de segurança da academia. Em entrevista ao “Universa”, do UOL, ela contou que frequentava a academia há três meses e que o empresário começou a puxar papo, dizendo que alguém falava mal dela, e logo a chamou para sair.

Modelo Helena Gomes foi agredida por empresário dentro de academia de luxo, em SP (Reprodução/Instagram/TV Globo)

“Eu fui gentil, expliquei que havia terminado um relacionamento recentemente e que não estaria preparada para entrar em outro. A partir daí, ele começou a ser irônico e a provocar, de forma ofensiva”, lembra.

Nesse momento, o empresário bateu com as duas mãos contra o tórax da modelo. “Eu fui para cima também, ele falou: ‘Eu vou cuspir em você, porque você merece’. E cuspiu em mim”, disse Helena.

A modelo relatou, ainda, que um filho do empresário também estava no local e também passou a xingá-la, ameaçando quem se aproximasse dela para tentar ajudar.

Depois da confusão, Helena acionou a Polícia Militar, mas diz que Brennand e o filho deixaram a academia antes da chegada dos agentes. Ela procurou a Polícia Civil, registrou um boletim de ocorrência e o caso passou a ser investigado.

