Apostou na Lotofácil? Veja resultado do sorteio de R$ 5 milhões

O concurso 2640 da Lotofácil vai pagar na noite desta segunda-feira (17) um prêmio acumulado estimado em R$ 5 milhões para quem acertar os 15 números sorteados pela Caixa.

Veja as dezenas sorteadas para a Lotofácil desta segunda-feira:

03, 06, 07, 09, 10

11, 12, 14, 15, 16

18, 19, 21, 22, 25

Sorteio de sábado

Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2639 da Lotofácil, que foi sorteado na noite de sábado (15) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Um dos jogos foi feito por meio do canal eletrônico, o que impossibilita saber sua origem, e o outro na cidade de Camaçari, na Bahia. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou prêmio de R$ 703.483,55.

No total, 405 apostadores marcaram 14 pontos e vão receber, cada um, R$ 1.040,59. Outras 12.439 pessoas acertaram 13 números e ganharam R$ 25. Clique e veja os números sorteados.

Hoje tem Super Sete

Nesta segunda-feira, a Caixa sorteia mais um prêmio da Super Sete, cujo prêmio está acumulado em R$ 2,6 milhões.

Confira as sete dezenas sorteadas para a Super Sete:

3, 5, 1, 7, 6, 6, 3

Veja o sorteio da Lotomania

A Lotomania paga R$ 2,1 milhões nesta segunda-feira. Veja os números sorteados:

06, 07, 10, 16, 21

36, 38, 45, 46, 49

51, 54, 58, 73, 78

80, 83, 93, 96, 00