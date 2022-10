Ataques a escolas reacendem debate sobre bullying; especialista classifica pós-pandemia como período desafiador

O Brasil assistiu, chocado, a três ataques a escolas nas últimas semanas. Em Barreiras, na Bahia, um adolescente de 14 anos matou uma cadeirante com o revólver do pai. Um dia depois, um aluno de 13 anos invadiu um colégio em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, armado com uma faca e coquetéis molotov e ateou fogo em uma das salas de aula. Uma coordenadora acabou ferida. Como se não bastasse, um terceiro estudante atirou contra três colegas em Sobral, no Ceará.

No último e mais recente caso, o atirador alegou que sofria bullying, segundo informações da PM (Polícia Militar), o que fez muita gente lembrar dos incidentes - infelizmente bem comuns - nas instituições de ensino norte-americanas, quase sempre motivadas por intimidações e humilhações praticadas por outros alunos.

O Metro World News conversou com Valquíria Marques, professora do curso de Psicologia da Faculdade Estácio, para entender quais as consequências do bullying e como pais e professores podem, em conjunto, lutar contra o problema.

Valquíria alerta, antes de mais nada, para um grande desafio do pós-pandemia, fruto de praticamente dois anos de contato social comprometido. Ela lembra ainda que depressão, violência e comportamentos permeados de agressividade são multifatoriais.

“Na pandemia da covid-19, tanto a tolerância, a frustração, como as dificuldades de desenvolver habilidades sociais foram elementos que passaram a ser gerenciados apenas de forma estreita, pela família ou cuidadores de crianças e adolescentes. O treino para viver em sociedade e assimilar como as interações sociais devem ser vivenciadas pode ter se distanciado daquilo que poderíamos pensar como adequado para o desenvolvimento de indivíduos, independentemente da faixa etária”, explica.

Para a especialista, a retomada do convívio social deve passar por um grande período de dificuldade no que diz respeito à adaptação dessas crianças e jovens. Se espera, porém, que essa retomada possibilite a aquisição das habilidades desejadas. “Queremos que seja possível trazer mais coerência nos relacionamentos interpessoais, incluindo o respeito às diferenças.”

Responsabilidade compartilhada

Pais e comunidade escolar devem se unir, tendo claro as consequências terríveis que o bullying pode acarretar. “Lembranças ruins sobre a infância podem durar toda a vida, fazendo com que a pessoa desenvolva dificuldades nos processos de interação social, em estabelecer confiança nas relações e problemas de autoestima, impedindo que ela consiga desenvolver de maneira plena suas habilidades. Pode existir um sentimentos de inferioridade, levando o indivíduo, por exemplo, ao transtorno de ansiedade social, depressão ou outras dificuldades psicológicas”, elenca Valquíria.

Quanto aos pais, vale a pena observar com todo cuidado comportamentos que sejam diferentes do habitual. “É importante pensar que as brincadeiras podem ser uma forma da criança expressar suas dificuldades. A maneira como brinca com brinquedos ou com outras crianças, as histórias que constrói podem ser compreendidas como manifestações tanto do cotidiano da criança como de determinados conflitos que vivencia”, explica.

Ainda segundo a professora de Psicologia, outras situações fundamentais a serem observadas são aquelas que a criança manifesta choro, medo, comportamento agressivo, isolamento, hipersonia, insônia, rejeição por alimentos que antes consumia com prazer ou ainda excesso de fome.

Já a escola deve permanentemente dialogar sobre questões que envolvem o entendimento sobre a diversidade, com o intuito de promover a conscientização e respeito às diferenças, bem como os desdobramentos que podem ser ocasionados por aqueles que sofrem com a violência psicológica. “As instituições educacionais devem ,além de construir situações que ampliem a visão dos alunos, instrumentalizar também os professores e demais atores educacionais, para que sejam capazes de perceber dificuldades decorrentes de exposição de algum aluno ao bullying.”

Foco na vítima e no agressor

Vale lembrar que o bullying não pode ser considerado um problema isolado, pois é possível compreender que tanto aquele que sofre a violência como aquele que a causa apresenta algum problema de conduta.

“É responsabilidade de todos observar, orientar e direcionar tanto a vítima do bullying como seu causador a profissionais que possam ajudar ambos”, finaliza.