Quina acumula e deve pagar R$ 12,8 milhões no sorteio deste sábado

Ninguém levou o prêmio da Quina no sorteio de ontem e a loteria retorna neste sábado prometendo pagar a bolada de R$ 12,8 milhões a quem acertar as cinco dezenas, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja como apostar

Para tentar a sorte na loteria é bem fácil. O apostador deve marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis. Caso prefira, o sistema pode escolher os números aleatoriamente através da Surpresinha. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

As apostas devem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

SORTEIO DE ONTEM

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio desta sexta-feira, 104 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 4.825,94.

Os apostadores que acertaram três dezenas (8.015) foram premiados com R$ 59,63 cada um. Veja os números sorteados nesta sexta-feira.