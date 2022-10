Lotofácil: veja se faturou R$ 1,5 milhão no sorteio deste sábado

O apostador que tiver a sorte de acertar os 15 números da Lotofácil neste sábado (15) vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil:

02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16,18, 20, 21, 22, 24

LEIA TAMBÉM:

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

No sorteio de ontem, apenas um apostador da cidade de Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, levou a bolada toda da Lotofácil. Ele embolsou sozinho R$ 1.293.799,79.

Na segunda faixa de premiação, com 14 números, 416 apostas ganharam prêmio individual de R$ 931,59. Foram premiados ainda pela loteria os acertadores de 13 números. Foram 14.183 e cada um ganhou R$ 25. Confira os números sorteados.

Mais Milionária paga R$ 16 milhões

O prêmio da Mais Milionária para este sábado também está acumulado e vai pagar a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte R$ 16 milhões.

Confira os números:

04, 26, 27, 29, 34, 35

TREVOS: 5 e 6

Dupla Sena também tem prêmio milionário

O sorteio da Dupla Sena deste sábado também promete pagar um prêmio gordo para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. São R$ 19 milhões para serem divididos entre os ganhadores.

Veja os números do sorteio da Dupla Sena:

1º sorteio

02, 20, 36, 41, 43, 50

2º sorteio

13, 15, 32, 36, 40, 45

Hoje tem também Dia de Sorte

01, 04, 11, 14, 15, 22, 24

Mês da Sorte: 05 (Maio)

Confira ainda o resultado da Timemania

11, 19, 27, 29, 35, 69, 76

Time do coração: 70 (São José-RS)